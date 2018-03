Seguro Social en Juárez lleva un año cancelándole cirugía a Said

(NOTICIAS YA).- La madre del niño Said Jared quien nació con graves problemas congénitos se encuentra desesperada ante la cancelación de una cirugía para su hijo.

Said Jared, de un año tres meses de edad, nació con graves problemas congénitos, así como tres síndromes que le complican su salud. La madre de este pequeño asegura que desde que nació, doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez le han programado varias veces una cirugía de traqueostomía y reconstrucción de paladar, la cual mejoraría su calidad de vida. Sin embrago, de nueva cuenta cancelaron la cirugía, situación que preocupa a la madre del menor ya que teme por la vida del pequeño.

“Pues me dicen que o extraviaron el expediente o que hubo un accidente con una doctora o que no tienen el especialista o que hay niños graves, pero siempre hay una excusa,” comenta, Jessica Hidalgo, madre de Said.

A pesar de que los pronósticos médicos son reservados y que existe un riesgo latente de que el niño pierda la vida en la cirugía, la madre del menor no pierde la esperanza de que con el tratamiento adecuado su calidad de vida mejore.

“El doctor maxilofacial, el que lo va a operar me dice que ya con la traqueostomía y el paladar puede que ya no se ahogue, pero no aseguran al 100 por ciento por eso yo estoy exigiendo desde que nació esta cirugía se la tenían que haber hecho y no se la han hecho”.

La desesperación de la madre del pequeño Said, es cada día más fuerte ya que la salud del menor es reservada, por lo que hace un llamado a los directivos del Seguro Social en Juárez para que actúen de manera urgente.

“Yo lo que quiero es que ya dejen de poner pretextos y ya lo operen y hagan caso a mi hijo o que quieren que lo lleve ya muerto”.

Noticias 26 Univision solicitó información, al Departamento de Comunicación Social del IMSS en Ciudad Juárez, pero hasta el momento no han emitido una respuesta oficial de este caso. Por lo pronto, la madre del menor seguirá presionando para que le realicen esta cirugía.

Raúl Morales