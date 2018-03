En el Permian Basin reconoció a los que lucharon en Vietnam

(NOTICIAS YA).-

El departamento de salud de los veteranos en el Permian Basin reconoció el dia de hoy a los hombres y mujeres que lucharon representando nuestro país en la guerra de Vietnam así también como a los que perdieron la vida.

Los veteranos junto con sus familias se reunieron para ser parte de una conmemoración que fue organizada por parte del departamento de salud de ex militares, donde la directora de este centro Kalautie Jangdhari menciono que las personas que prestaron sus servicios durante la guerra de Vietnam no han sido honrados como se debería a quienes lucharon y sacrificaron su vida por este país.

Esto en verdad significa mucho para los veteranos, ya hemos hecho esto en el pasado al hablar con los veteranos ellos no creen que recibieron el respeto que merecían al regresar a su país muchos de ellos no querían regresar, al escuchar las cosas que ellos vivieron al regresar a América no fue lo que ellos en verdad merecían”. Kalautie Jangdhari- directora de centro de salud de ex militares.

Durante este evento los veteranos tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias que vivieron durante y después de la guerra así también de cómo han sobrellevado el luchar con diferentes problemas sociales y de salud tal como la enfermedad de trastorno de estrés postraumático a consecuencia de esta guerra de la cual ellos fueron parte.

“Todo lo que sea para los veteranos yo participo en eso pero no tanto como yo quisiera porque yo tengo ese PTSD y no me gusta andar con mucha gente”. Lázaro Avalos – veterano de Vietnam.

Jangdhari menciono que es de suma importancia la familia en la vida de un veterano, recalco que es necesario que los miembros de la familia estén al pendiente de estos héroes, también señalo la importancia de que los veteranos tomen ventaja de las servicios proporcionados por organizaciones como esta para tanto su salud física como mental.

“Que aprecien lo que están haciendo lo que hicimos lo que vamos a hacer y preservar la freedom que tenemos”.

Un veterano se quita la vida cada 65 minutos en los estados unidos por lo que es de gran importancia el conocer las líneas de ayuda ya que nunca se sabe cuando las podemos necesitar para obtener mas información acerca de ayuda a veteranos puede ingresar a la página de internet de los asuntos de veteranos reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.