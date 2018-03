Encuentran a pareja sin vida en el interior de una casa en Fabens

(NOTICIAS YA).- Autoridades del Alguacil del Condado de El Paso investigan un lamentable hallazgo al interior de un domicilio en Fabens, Texas. Autoridades retiraron los cuerpos de dos personas sin vida que estaban en el interior de su hogar en Fabens.

El reporte fue hecho la tarde de este miércoles. “Aproximadamente a la una de la tarde, oficiales del Departamento del Sheriff del condado de El Paso respondieron a la cuadra 300 de la calle H en Fabens. Los oficiales al llegar a la escena, determinaron que los dos ocupantes de la residencia habían fallecido”, comentó Leslie Antunez, vocera del alguacil de El Paso.

Las víctimas fueron identificadas como, Daniel Segura, de 55 años y Gloria Segura-Cruz, de 65. Los dos murieron por heridas de bala y la investigación indica que se pueda tratar de un homicidio/suicidio.

Por otra parte, una vecina se mostró sorprendida, ya que luego de cinco décadas de vivir en la zona, es la primera que ve un crimen de este tipo. “Aquí no crea qué hay música, ni fiestas, ni tomadera, ni nada, todo muy bien,” Dora Castillo, vecina de las víctimas.

“¿Es la primera vez que le toca ver un hecho así? Oh sí, sí, me siento mal porque es gente que mira usted que salen. Esta mañana mi esposo voy que no sacó la basura”.

Noticias 26 Univision tuvo la oportunidad hablar con otro vecino que aunque prefirió no salir ante nuestra cámara, aseguró que la pareja peleaba constantemente. Al preguntarle a Doña Dora esta situación, ella dijo lo siguiente. “No, no, yo nunca oí nada por eso le digo, a mí no me hubiera sorprendido si después de mucho tiempo los hubieran hallado muertos, no le hubiera sorprendido porque por un rato de violencia hubiera pasado algo, pero yo nunca los oí pelear”.

Esta es una noticia en desarrollo, le haremos llegar los detalles conforme vayan apareciendo.