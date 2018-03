Golpean a reporteros por cuestionar la deportación de Mario Bautista

(NOTICIAS YA).- El cantante mexicano de reggaetón Mario Bautista fue deportado en el Aeropuerto de Los Ángeles, California. Aunque no hay una versión oficial ni de migración, ni de la policía, ni del cantante, hay versiones periodísticas que presumen que el artista portaba una cantidad de marihuana para consumo personal lo que provocó que la policía le impidiera la entrada a Estados Unidos.

A su regreso a México, dos fotoperiodistas de TV y Novelas trataron de cuestionar al cantante de Reggaetón sobre la portación de droga de México a Estados Unidos por avión y su cuerpo de seguridad les impidió grabar y usando la fuerza los alejaron del joven artista de 22 años.

Otros pasajeros compartieron que Mario Bautista tuvo problemas con su pasaporte, pues trató de identificarse con documentos de España y de México y la doble nacionalidad les pareció sospechosa a las autoridades migratorias.

Te amo. — Mario Bautista 🇲🇽 (@mariobautista_) March 29, 2018

El reggaetonero mexicano viajó a California para celebrar el cumpleaños de su amigo, el YouTuber JuanPa Zurita. Ante los cuestionamientos en redes sociales, no desmintió la noticia y se limitó a publicar en Twitter que no hablaría del tema porque se dedicaría a darle promoción a su trabajo y su reciente canción. Se presume que Mario ya no cuenta con visa, ni de turista ni de trabajo, pues la pequeña dosis de droga le permitió regresar a México sin una sanción judicial severa.