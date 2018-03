VIDEO: Abuela es mordida por perro al proteger a sus nietos en parque

(NOTICIAS YA).- Una abuela fue atacada por un pitbull que estaba sin correa en un parque de Nueva York y terminó gravemente herida en su intento por proteger a sus nietos.

La mujer, de 57 años, estaba el área de juegos del Eastchester Houses en el Bronx la tarde de este miércoles cuando el perro atacó.

El pitbull le mordió la oreja y la mano, incluso provocando que la mujer perdiera la oreja y parte de su cabello.

Los niños que estaban jugando en el parque fueron testigos de la brutal agresión. Delia Rojas, de 12 años, fue uno de los testigos del ataque.

“La niña, ella estaba gritando y luego me llamó la atención y luego vi el pitbull”, le dijo a WPIX, detalla Fox 5.

La policía detuvo a la dueña del perro, una mujer de 23 años identificada como Shannon Ingram, quien enfrenta dos cargos de imprudencia temeraria.

VIDEO: Dos pitbull le destrozan el rostro a un pequeño en Las Vegas

Las autoridades no tienen claro por qué el perro atacó y por qué no tenía correa. El can fue tomado por oficiales de control animal.

La mujer fue hospitalizada para tratar las serias heridas.