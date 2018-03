Este niño heredó una fortuna pero vive en la pobreza

(NOTICIAS YA).- Puede que Louis Pierre Roger Guigou Figueroa, de 10 años, podría el niño más rico del mundo sin embargo vive en la pobreza en República Dominicana ya que no podrá tocar el dinero que le corresponde hasta que pasen al menos ocho años más.

Hace cuatro años el niño quedó huérfano y heredó un poco más de $200 millones de euros lo que se traduce a $246 millones de dólares estadounidenses.

Actualmente el menor de edad vive con su abuela Ysmauris Mercedes Reyes, quien ha presentado en dos ocasiones demandas contra Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia. La mujer ha solicitado un juicio disciplinario contra el juez por presuntamente conspirar para retener la fortuna de su nieto.

Además, Reyes está solicitando en otra querella legal que Germán Mejía sea procesado penalmente por el caso, ya que su nieto está pasando necesidades aún cuando es su derecho recibir la herencia de su padre.

Aparentemente varios funcionarios dominicanos están interfiriendo para evitar que el menor cobre su dinero.

Los bienes del menor actualmente son administrados por un grupo de abogados, mientras el menor y su familia viven en la pobreza extrema en una villa de Casa de Campo, La Romana, en República Dominicana. Sin embargo los padres del menor murieron en el 2013 y desde entonces los familiares del menor continúan luchando por obtener un fallo que le permita cobrar un porciento para sobrevivir.

Los padres de Louis murieron por razones de salud, su padre, el francés Pier Ligow, falleció de un infarto, mientras que su madre Wendy Figueroa, murió de una enfermedad pulmonar.

Reyes alega que no cuenta con el dinero suficiente como para poder alimentar al niño o enviarlo a estudiar, además, viven en una residencia que no tiene servicio eléctrico porque no tienen dinero para costearlo.

Ahora la mujer está acusando a los funcionarios dominicanos de estar interfiriendo para que el menor no logre obtener su dinero, porque aparentemente tienen intereses económicos.