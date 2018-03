VIDEO: Estudiante se luce bailando al cumplir peculiar regla de profesor

(NOTICIAS YA).- Cada maestro impone sus reglas en el salón de clases, algunas son muy estrictas y otras bastante inusuales, como el caso de un profesor que pone a bailar a sus alumnos si llegan tarde.

Una usuaria de Twitter mostró la regla que sus compañeros deben cumplir si llegan después de que inicia la clase: bailar.

Por medio de un video publicado en la cuenta @_vvanee se ve cómo uno de sus compañeros de clase se esfuerza por cumplir con la condición para poder entrar al salón.

Brandon Goderich sorprendió a toda su clase con su habilidad para bailar y sus candentes movimientos.

El joven universitario se movió intensamente al ritmo de “Stick It and Roll It” de Dj Chipman tras llegar tarde a su clase de literatura estadounidense.

La joven que compartió el video dice que era la segunda ocasión en que Goderich bailaba, y no era el primero de sus compañeros, pero que ese fue “definitivamente el mejor hasta ahora”, detalla Mashable.

Tras hacerse viral el video, Goderich hizo su propia cuenta y respondió algunas preguntas sobre la elección de la canción y sus movimientos.