Niño de 13 años busca ser el gobernador de Vermont

(NOTICIAS YA).- Ethan Sonneborn planea contender por la gubernatura de Vermont, a pesar de que solo tiene 13 años.

De acuerdo con CNN, el adolescente originario de Bristol ha iniciado una campaña de cara a las elecciones primarias demócratas de agosto próximo, donde se enfrentará a dos contrincantes.

Ethan se ha convertido en la persona más joven en contender por el puesto en la historia del estado, donde no existen leyes que requieran que los candidatos a gobernador tengan una edad específica.

Jim Condos, secretario de Estado de Vermont, dijo a CNN que aunque ninguna ley actualmente prohíbe que Sonneborn participe en la contienda, el departamento que lidera seguramente discutirá una edad mínima para candidatos el próximo año.

El político de 13 años busca un control de armas más estricto, y considera que su estado necesita legislación en esta materia. Su plataforma está bien definida, pero Sonneborn deberá enfrentar retos particulares debido a su edad. Uno de ellos será el conjugar la escuela y la vida política.

“Es gracioso, su mayor barrera son las complicaciones de estar en la escuela y simultáneamente contender por la gubernatura. Aunque no estoy recomendando que renuncie”, expresó Conor Casey, director ejecutivo del Partido Demócrata en Vermont.

“Además, no tiene una licencia para conducir. Depende de otras personas para que lo lleven a eventos en todo el estado”, agregó.

Sonneborn considera que su edad no debería ser un factor en la discusión, solo su perspectiva, como el control de armas, una causa que promueve desde el anuncio de su candidatura en 2017.

“Ethan ha adoptado el asunto de las armas desde el inicio. Está representando a los más jóvenes y ha sido una buena voz para ellos”, cree Casey.

El joven candidato está consciente de que la cacería es un elemento importante para la región de Nueva Inglaterra. Sin embargo, insiste en legislar para una mayor regulación de las armas.

“Es una cultura que respeto. Pero si tengo que decidir entre dejar que mis amigos disfruten en un campo de tiro o que posiblemente estén involucrados en un tiroteo escolar, elijo legislar para protegerlos de ese tiroteo”, expresó Sonneborn, cuya campaña describe como una forma de cambiar el estado de las cosas.

“Desearía que no hiciera falta una tragedia para que nosotros nos involucremos en un diálogo nacional sobre cómo avanzar, pero no podemos regresar en el tiempo y hacer que lo de Parkland no hubiese sucedido. Y mientras estamos en este momento, creo que es una buena oportunidad de hacer un cambio”, propuso.

“No tienes que ser un Kennedy o un ministro famoso para construir coaliciones. Solo tienes que tener un asunto que te importe y estar dispuesto a hablar desde tu plataforma”, asegura Sonneborn. La directora de su escuela secundaria concuerda en que la plataforma del menor es sólida.

“Tiene ideas claras, concretas y basadas en la investigación para mejorar Vermont y la sociedad en general. Eso es un gran logro de pensamiento crítico, participación cívica y naturaleza visionaria para un estudiante de secundaria”, consideró Jessica Barewicz, de Mt. Abraham Union Middle/High School.