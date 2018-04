Automovilista se impactó contra una casa y atropelló a 3

(NOTICIAS YA).- En la avenida Madison, en Harlingen, Texas, una familia fue atropellada por un automovilista en McAllen. Hubo tres personas lesionadas que se encuentran hospitalizadas al momento en condiciones críticas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:30 de la noche del jueves en la cuadra 100 al este de la avenida Madison. Al llegar a la escena encontraron a miembros de una familia seriamente lesionados, todos fueron trasladados a hospitales locales entre ellos Víctor Arellano que narró cómo vivió ese momento.

“Cuando me levante estaba en el suelo, mis hermanas estaban en el suelo, mis sobrinos también mi mamá gritando que nos ayudaran mientras el señor las señoras que se bajaron del carro no hicieron nada estaban allá paradas nada más viendo como todos estábamos en el suelo yo me levante y lo primero que hice fue hablarle a la ambulancia”

Autoridades dicen el conductor del vehículo ha sido identificado como un hombre de 65 años residente de McAllen y las causas del accidente continúan siendo investigadas por las autoridades.

Uno de los niños de 1 año de edad ha sido trasladado al hospital de San Antonio, Texas en condiciones críticas, una niña de 7 años esta delicada pero estable, así como una mujer, tres niños mños han sido atendidos y dados de alta.