Desconocida calma a dos bebés para que su madre pueda hacer compras

(NOTICIAS YA).- Una madre de Texas le agradeció a través de su cuenta de Facebook a una desconocida que se acercó a ella para ayudarla a calmar a sus dos hijos cuando intentaba hacer compras en un Target.

Rebecca Paterson afirmó en su mensaje de Facebook que cuando estaba realizando compras en un Target junto a sus dos hijos pequeños, ambos menores que tienen 2 años y 2 meses, decidieron tener crisis simultaneas, llorando sin control, acción que se le salió de las manos y no sabía cómo manejar la situación.

La madre había renunciado a terminar sus compras y decidió volver a poner las cosas en un estante cuando Tiffany Jones Guillory se le acercó y le ofreció caminar junto a ella para sostener a su bebé para que lograra terminar las compras.

La madre solo quiso brindar un poco de ayuda a otra madre porque ya ha experimentado escenas similares con sus hijos.

El mensaje publicado en Facebook decía: “Ella caminó conmigo mientras yo escogía los elementos esenciales necesarios para el día. Ella sostenía en brazos a a mi bebé mientras él se calmaba”, escribió Paterson en el grupo privado de Facebook, Moms of Pearland. “¡Me salvó! Tengo tanto sueño y, aun así, tampoco tengo tiempo para otras cosas. No tenía nada en la casa y tenía que hacer la compra. Quedé sin nada. Pensé que no iba a poder, así que u poco de amabilidad y comprensión fueron de gran ayuda”.

Por su parte, la mujer respondió que solo quería hacer algo bueno de madre a madre porque en el pasado había vivido una situación como esta. Sin embargo en las redes sociales las acciones de la mujer fueron elogiadas.