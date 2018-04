Abrirán nueva tienda en Sunland Park donde se encontraba Macy’s

(NOTICIAS YA).- Con un letrero que dice se vende es como ha permanecido el lugar en donde se encontraba la tienda Macy’s que cerró sus puertas en enero del 2017. Un año después, un nuevo negocio ocupara su lugar.

“Tenemos cerquita el casino, las carreras y todo porque mucha gente no viene hasta acá hasta el este y lo han pedido, nos dicen no van a estar en el oeste no van a estar para allá y se nos hizo el sueño así que ahora va a estar pero en grande”, comentó Georgina Valles, manejadora de “Starr Western Wear” tienda este.

A través de un comunicado la empresa paseña, establecida desde 1964 menciona que esta, sería su tienda más grande en la ciudad, logrando así un impacto positivo en cuestión de oportunidades laborales para los residentes de El Paso.

“Trabajamos con escuelas, trabajamos con muchas donaciones, mucho sobre todo aquí en la comunidad y ahora que se abre allá, muchísimos mas de 40 empleos se van a hacer, es una tienda mucho más grande”, comentó Valles.

Esto significa un gran avance para el centro comercial Sunland Park, ya que en los últimos meses, 3 de sus corporativos departamentales, cerraron sus puertas, primero fue Macy’s, después American Eagle y por último la tienda juvenil Forever 21.

“Pues es una lástima verdad que estén cerrando las tiendas aquí en El Paso porque nosotros que venimos de fuera a las compras navideñas, ahora de semana santa y cuando venimos de vacaciones pues hemos encontrado ya con la novedad de que las tiendas se están cerrando”, comentó Pablo Taméz, viaja desde Chihuahua.

La adquisición de la tienda de más de 100 mil pies cuadrados viene ligado con el crecimiento que está teniendo el oeste de El Paso según comentaron miembros de la empresa.

Se espera que para verano de este mismo año la nueva tienda Starr Western Wear abra sus puertas aquí en el centro comercial Sunland Park.

Información de Edgar Ramírez.