Bed Bath & Beyond aceptará tarjetas de regalo de Toys R Us

(NOTICIAS YA).- Las tiendas Bed Bath & Beyond, estarán comprando las tarjetas de regalo de Toys R Us y Babies R Us con un saldo de por lo menos $20 y las convertirá en tarjetas de regalo electrónicas de Bed Bath & Beyond que se pueden usar en línea.

LEE: Apresúrate a usar tus tarjetas de regalo de Toys R Us

El comprador recibirá una tarjeta de regalo electrónica de Bed Bath & Beyond, pero el valor del cambio no será exacto. El minorista señaló que los precios pueden variar. Los compradores pueden verificar la cantidad exacta que recibirán en su sitio web, antes de aceptar un intercambio.

Una tarjeta de Toys R Us valorada en $100, por ejemplo, valdría $64.20 con un crédito de Bed Bath & Beyond.

La oferta no se aplicara a créditos de mercancía en las tiendas, y será válida hasta las 9:59 p.m. del jueves.

Toys R Us, anunció el mes pasado que cerrará o venderá sus 735 tiendas en los Estados Unidos.

LEE: Toys R Us podría cerrar todas sus tiendas en el país la próxima semana

Toys R Us y Babies R Us, han detenido sus ventas en línea, pero las tiendas tradicionales todavía están viertas con rebajas de liquidación.

Las tarjetas de regalo electrónicas serán válidas hasta el 21 de abril en el sito web de Bed Bath & Beyond.