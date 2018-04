Buscan a mujer que mató a un hombre en un estacionamiento

(NOTICIAS YA).-Las autoridades están buscando a una mujer que mató con un disparo a un hombre en un estacionamiento de Lynwood y luego se dio a la fuga en una camioneta en la madrugada de este martes.

El incidente ocurrió en el estacionamiento detrás de local para lavar ropa ubicado en la cuadra 11900 de Long Beach Boulevard alrededor de las 2:25 a.m. dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Los detectives encontraron videos de vigilancias pero no los dieron a conocer al público ya que son parte de la investigación, pero sí confirmaron que la mujer estaba en su vehículo estacionada cuando un hombre caminaba por la acera.

Además, dijeron que ambos tuvieron una corta conversación y momentos después, la mujer sacó una pistola y le disparó a la víctima.

Luego ella regresó a su vehículo y se dio a la fuga. El hombre no ha sido identificado, pero fue encontrado inconsciente en la acera con varios impactos de balas. No se sabe si el hombre estaba lavando ropa o porque estaba en esa área y no está claro si ambos tenían una relación.

Durante la investigación la policía cerró Long Beach Boulevard y Agnes Avenue.

Cualquier persona con información llamar a las autoridades al 323-890-5500 o al 800-222-8477.