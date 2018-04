Comunidad Puertorriqueña Refugiada en Springfield Hace Llamado de Acción

(NOTICIAS YA).- El jueves 5 de Abril la comunidad Puertorriqueña refugiada en los hoteles de Springfield y Holyoke harán un llamado de ayuda a las autoridades. Hay varias familias que viven en la habitación de un hotel desde Noviembre porque es el único tipo de vivienda que se les ha ofrecido.

“Han pasado seis meses y tienen una comida al día, están comiendo lo mismo diario, están sufriendo depresión, lo perdieron todo en Puerto Rico, y no tienen nada aquí, hay niños incapacitados, hay mujeres que están a punto de dar a luz, les han cerrado todas las puertas, no les están haciendo llegar ningún tipo de apoyo,” dijo Rosah Clase, portavoz de comunidad Puertorriqueña refugiada en Springfield.

La lista es inalcanzable, hay quienes trabajan pero no ganan lo suficiente para pagar un apartamento. Hay una mujer que ahora tiene la responsabilidad de pagar un apartamento, pero con lo que gana le es imposible cubrir todos los gastos, pero asegura estar feliz de no tener que vivir en el hotel.

“No tan solo era un problema el estar encerrado en cuatro paredes sino que cerraban las puertas por no tener el idioma entonces ¿qué pasa?, que crea un caos de tristeza de depresión, y fue bien triste,” dijo Nilsa Santos, refugiada de Springfield.

Sin embargo para los que están en los hoteles el mayor temor es quedarse en la calle.

“Quedarnos en la calle, porque ahora mismo no queremos regresar a Puerto Rico porque las condiciones económicas no están bien, no hay trabajo, la salud esta digamos en su peor momento,” dijo José Rivera, refugiado de Springfield.

Rivera tampoco tiene empleo, y su esposa tiene problemas de salud por los que necesita medicina. Aunque la situación no está nada fácil para estas familias ellos no pierden la esperanza de recibir la ayuda que merecen.

El jueves estas familias se reunirán nuevamente para hacer un llamado a las autoridades locales y pedir que su voz sea escuchada. La cita es a las 7 p.m., en el Centro de Restauración Emanuel, 237 Calle Chesnut, Holyoke. Para más informaciones contactar a Rosah clase al 413-233-6953.