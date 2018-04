El concierto de Belinda que dio mucho de qué hablar

(NOTICIAS YA).- El concierto del pasado fin de semana de Belinda ha dado mucho de qué hablar, ya que algunos en redes afirman que la joven estaba en estado de ebriedad.

De acuerdo a El Diario La Verdad, el concierto inició a las 2 de la mañana y duró solo 20 minutos, después regresó para cantar la famosa canción Sapito y se retiró.

Su voz estaba diferente, no tenía sincronía y decidió sentarse en el suelo, por lo que fue retirada de la tarima por sus guarda espaldas personales, de acuerdo a los presentes.

No es la primera vez que Belinda se ve involucrada en un caso polémico ya que expertos afirman que está pasando por una etapa donde el alcoholismo le afecta, sin embargo en esta presentación se generó más comentarios pues su voz no era la misma e incluso Diario La Verdad afirma que fue la madre de la cantante quien ordenó que se bajara de la tarima para que no quedara más expuesta.

Belinda hace el ridículo por subir ebria al escenario Belinda ofreció el sábado 31 de marzo un concierto en Cancún donde se convirtió en el centro de miles de críticas por subir al escenario con varios tragos en la cabeza. pic.twitter.com/GSCuSdLQKS — Planeta Fm (@planetafm889) April 3, 2018