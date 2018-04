Expulsan a futbolistas de equipo venezolano por maltratar a gato

Con la llegada de abril estamos apoyando el mes contra el maltrato animal. Nos llegan estas imágenes que fueron tomadas de la historia publicada por @eduinquero y quien grabó a su amigo @Davidbarreto97 cometiendo un cruel acto de maltrato hacia un inocente gatito. Ambas personas son jugadores de fútbol de un reconocido equipo, suponemos que si subieron la historia es porque querían que la vieran el mayor número de personas posibles. Lo triste de esta situación es no saber en qué condiciones quedo el gato luego de semejante acto de barbarie. Qué sentirán ambos por dentro? Habrán sentido placer o simplemente lo vieron como una gracia que terminó en morisqueta y que les quedo bien mal. Qué opinarán los fanáticos que hasta ahora los siguen? Sabiendo cómo se ha comprobado que quien disfruta del maltrato a un animal ya sea ejecutándolo o al mirar hacerlo y más aún, dejar testimonio grabado y subirlo a las redes sociales como un acto de grandeza y que existe una clara relación entre maltrato animal y el el maltrato a personas? Nosotros cumplimos con dar repost al material que nos fue enviado, ustedes mismos juzguen por lo que ven! #NOALAMLATRATO #DIFFUNDIR #losanimalesimportan #Somossuvoz #denunciapublica

