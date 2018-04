Chofer de autobús escolar se convierte en peluquera de niña

(NOTICIAS YA).- Después de que su madre murió de un rara enfermedad, todas las mañanas Isabella Pieri de 11 años, tiene que prepararse sola para ir a la escuela.

A través de los años, el padre de Isabella la ha enseñado a cuidarse sola, pero hay una cosa que se le dificulta a la mayoría de los padres, el cabello.

Durante mucho tiempo, era un simple cepillado, una cola de caballo y la niña partía a la escuela, pero unos meses atrás todo cambió.

Una mañana mientras los niños se bajaban del autobús escolar, Isabella se percató de que su chofer Tracy Dean, estaba arreglándole la trenza a una de sus compañeras, por lo decidió preguntarle si podía trenzar su cabello también.

Desde entonces, Dean peina el cabello de las niñas casi todas las mañanas.

“Hace 7 años me di cuenta que tenía cáncer de seno y fue una de las primeras cosas que pasaron por mi mente ¿quién iba encargarse de mis pequeños? no que mi esposo no pudiera, pero eso es algo que las mamás hacen. Ellas peinan a sus hijos” expreso Dean.