¿Por qué es raro que las mujeres protagonicen tiroteos?

(NOTICIAS YA).-A medida que continúa la investigación de por qué un tirador femenino abrió fuego en la sede de YouTube, los datos muestran que es raro que las mujeres lleven a cabo esos disparos, lo que hace que el incidente del martes sea inusual.

El tiroteo se desarrolló en las instalaciones de San Bruno, California, cuando una mujer mató a tiros a tres personas y aparentemente se quitó la vida, dijeron las autoridades.

Ella parecía haberse suicidado con una pistola, dijo el jefe de policía de San Bruno, Ed Barberini. La mujer ha sido identificada como Nasim Najafi Aghdam, una mujer de 39 años de San Diego, California.

El motivo sigue sin estar claro, de acuerdo a CNN.

Según los datos de un estudio del FBI, las mujeres raramente están detrás de los incidentes de disparos activos.

El FBI examinó los incidentes de disparos activos, definidos como “un individuo que se dedica a matar o intentar matar personas en un área confinada y poblada” en los Estados Unidos. Nueve de los 220 incidentes identificados por el FBI (alrededor del 4%) tenían disparos femeninos, según la lista del FBI de 2000 a 2016.

Las mujeres en esos tiroteos generalmente estaban armadas con pistolas y abrieron fuego dentro de universidades, empresas, sus lugares de trabajo actuales o anteriores, según la lista.

El último incidente en YouTube podría no calificar como un tiroteo masivo o asesinato ya que tres de las víctimas están hospitalizadas por lesiones.

Pero en general, hay menos mujeres que disparan cuando se trata de homicidios con armas de fuego, dijo Adam Lankford, profesor de justicia criminal de la Universidad de Alabama.

Los datos del FBI de 2016 mostraron que el 7,6% de los delincuentes homicidas en 2016 eran mujeres.

“Las investigaciones muestran que, básicamente, los hombres cometen más homicidios que las mujeres, independientemente del subtipo de homicidio”, dijo Lankford.

Cuando se trata de tiroteos masivos, no hay una definición aceptada. The Gun Violence Archive, que compila datos, lo define como un incidente en el que un delincuente dispara o mata a cuatro o más personas. Y el Servicio de Investigación del Congreso lo define como cuando el perpetrador mata a cuatro o más personas, seleccionando víctimas al azar y ataques en un lugar público.

Pero en esos incidentes, los tiradores masivos femeninos son raros.

“Los hombres cometen la abrumadora mayoría de los tiroteos masivos básicamente por las mismas razones por las que cometen crímenes más violentos”, escribió en un correo electrónico Dewey G. Cornell, psicólogo clínico forense y director del Virginia Virginia Violence Project en la Universidad de Virginia. CNN el martes por la noche.

“Los hombres tienden a ser más violentos que las mujeres debido a una compleja interacción de factores evolutivos y psicosociales. Los hombres tienden a ser más agresivos y menos inhibidos por la empatía, y los hombres en apuros parecen estar menos dispuestos a recurrir a otros para pedir ayuda. ” el escribio.

Ninguno de los autores de los 28 ataques masivos en 2017 eran mujeres, según un informe del Servicio Secreto de los EE. UU.

Un estudio dirigido por Lankford, publicado en la revista Violence and Victims, analizó a 292 tiradores de masas públicas en todo el mundo desde 1966 hasta 2012 y descubrió que solo uno de ellos era femenino.

Cuando se le preguntó por qué las mujeres rara vez son tiradoras en masa, Lankford dijo: “Realmente no podemos responder a esa pregunta sobre las diferencias entre delincuentes masculinos y femeninos porque no tenemos suficientes delincuentes femeninos. El problema, o las buenas noticias, es que no lo hacemos. Tienen suficientes mujeres delincuentes para una muestra estáticamente significativa “.

Pero ha habido casos en que las mujeres han llevado a cabo tiroteos masivos mortales.

Una pareja casada, Syed Rizwan Farook, y su esposa, Tashfeen Malik, masacraron a 14 personas en una fiesta en 2015 en San Bernardino, California. Farook había trabajado con el departamento de salud del condado de San Bernardino, que era el anfitrión de la fiesta cuando se produjo el ataque. Ambos fueron asesinados en un tiroteo con la policía.

El 30 de enero de 2006, Jennifer San Marco visitó su antiguo lugar de trabajo, un centro de distribución postal en Goleta, California, y mató a tiros a seis empleados después de matar a un vecino de una sola vez.

Luego ella se suicidó.