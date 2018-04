“Siento mucho no haber estado para protegerte”: Se despide de su hija

(NOTICIAS YA).- Arrestan al padrastro de una pequeña de Nueva York que murió esta semana. Bella Edwards, de tres años, quedó inconsciente en el interior del apartamento donde vivía junto a su madre, Shamikaa González y el novio. Este lunes, el padrastro Rockaway Park, de 32 años, cuidaba a Bella y a su hermanito de tres meses de nacido.

Cuando la madre y abuela llegaron al departamento en la calle Beach 105, la encontraron inconsciente y la trasladaron hasta Saint John’s Hospital donde fue pronunciada muerta.

En entrevista con el New York Post, el procurador de distrito de Queens, Richard A. Brown, comentó que es un terrible caso donde la pequeña murió por las traumáticas heridas provocadas por abuso. Mientras que un oficial de la Policía de Nueva York les aseguró que fue “abusada sexualmente”. De inmediato este martes detuvieron al padrastro y se espera reciba cargos de asesinato en primer grado. De ser encontrado culpable, podría pasar de 25 años a vida en prisión.

Shamikaa a través de Facebook se despidió de su hija, “Bella, siento mucho no haber estado para protegerte”. Agregó que “se siente como un mal sueño del que no se puede despertar”, “fuiste amada por todos y compartiste tantos recuerdos divertidos. Voy a extrañar todas las veces que me besaste y me abrazaste todos los días y extraño oírte decir ‘Hola Loggy’”.

Este miércoles familiares y amigos le prepararon una vigilia donde el color rosa predomina.

