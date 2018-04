No sancionaran a demandantes de Verónica Escobar y Lisa Wise

(NOTICIAS YA).- Tras más de 2 horas de testimonio el juez visitante Roy Ferguson negó la petición de sancionar a los 3 implicados en una demanda retirada esta semana en la cual se acusaba a Verónica Escobar y la directora del departamento de elecciones Lisa Wise de fraude electoral.

“Basado a que el departamento de elecciones borró los discos el cuatro de abril ya no nos da la posibilidad de hacer una análisis forense” Comentó Enrique García.

Uno de los argumentos de los abogados de Escobar fue la falta de comunicación con el departamento de elecciones, García comentó que la falta de tiempo le impido contactar a Wise para hablar sobre unas discrepancias encontradas debido a que solo tenían un periodo de 10 días para someter la demanda.

Los 3 excandidatos argumentan que las máquinas electorales están alteradas y como evidencia mencionan que existen más de 8 personas que sobre pasan la edad de 115 años y votaron en la pasada elección.

“Hubo un tiempo en los 1940’s cuando no tenían los electores que poner su fecha de nacimiento al registrarse y la política estatal es poner 1901, entonces no tienen 117 años solo que se registraron hace muchos tiempo y no tuvieron que poner su fecha.” Señaló Llisa Wise directora del departamento de elecciones.