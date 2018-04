Oli: el primer muñeco que tiene rasgos de bebé con Síndrome de Down

(NOTICIAS YA).-Anuncian el lanzamiento del primer muñeco con rasgos de bebé con Síndrome de Down en Argentina, según la publicación de la revista Padres e Hijos.

Oli es el nombre de este nuevo muñeco que pretende favorecer la diversidad entre la población infantil a través del juego.

Con apoyo de la Asociación Síndrome de Down, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete presentó a Oli en las versiones de niño y niña.

Los empresarios se inspiraron en una pequeña de seis años, Sofía, a la que no le gustaba jugar con muñecas porque ninguna de parecía a ella.

“Nació de una anécdota, cuando una persona nos contó que charlando con una nena con síndrome de Down le preguntó si le gustaban las muñecas y la nena le dijo que no. Cuando le preguntó el por qué la nena le dijo que no le gustaban las muñecas porque no había ninguna parecida a ella”, afirmó a Efe Federico Galanterni, dueño de la empresa fabricante.

Según la empresa argentina, Oli saldrá a la venta en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down.

