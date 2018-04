Profesora obligó a su alumna a ocultar que fue violada en la escuela

(NOTICIAS YA).- Una niña mexicana de 14 años fue obligada a ocultar el episodio más trágico a su corta edad, una maestra le pidió que no denunciara a sus dos compañeros que la habían violado durante los ensayos del festival del Día de las Madres el pasado 3 de mayo de 2017. Fue en la Telesecundaria Jaime Torres Bodet en la comunidad de Calatepec, en Puebla, en donde se registró el repugnante momento.

La maestra había dejado solos a sus compañeros en el salón de clases, creyó que no necesitaban participar de los ensayos del día festivo. Dos de sus compañeros cerraron la puerta con pasador y sometieron a su compañera para abusar de ella. La golpearon, la maniataron, la insultaron y la amenazaron de muerte hasta que la domaron para quitarle la ropa y hasta se tomaron el tiempo de grabar video y capturar fotos.

En el abuso sexual participaron 3 jóvenes, dos que violaron a la víctima y otro que ayudó a someter a la niña y a detenerla. Luego del hecho, los profesores se enteraron el caso y la maestra le pidió a la niña que guardara el silencio. Ella decidió contarle a su madre: Sonia Escobar y al iniciar un pleito legal los padres de los abusadores amenazaron de muerte a los padres de la víctima y así Sonia, su esposo y sus hijas huyeron de la ciudad poblana.

Sonia comentó que la primera amenaza fue de la maestra Laura Elena Perdomo Juárez asegurando que “no había pasado nada y que la niña los había provocado”, reporta Animal Político.

El caso fue notorio cuando el video y las fotos se hicieron públicas. Pero la niña amedrentada por su maestra y el director de la escuela solo se quejaba pero no denunció hasta que el 24 de julio ya no soportó y le contó todo a su madre. Desde entonces el caso no ha prosperado.