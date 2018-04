Tren lleno de excremento está varado en Alabama desde hace meses

(NOTICIAS YA).- Decenas de vagones cargados con 10 millones de libras de desechos humanos se encuentran varados en un depósito ferroviario de Alabama desde hace casi dos meses.

De acuerdo con CNN, los habitantes del pequeño pueblo de Parrish han tenido que aguantar el desagradable olor desde entonces.

Desde el año pasado, compañías de manejo de desechos en Nueva York y Nueva Jersey habían estado enviando toneladas de “residuos orgánicos” al basurero privado Big Sky Environmental en Adamsville, Alabama.

Sin embargo, en enero, la ciudad de West Jefferson interpuso una orden en contra de Big Sky para evitar que el cargamento llegase a ellos. Los desechos ya iban en camino y fueron movidos a Parrish, cuyas leyes no prohíben que los desechos sean conservados ahí.

LEE: Pasajero embarra excremento en avión y obliga aterrizaje

Heather Hall, alcaldesa de Parrish, dijo que está haciendo todo lo posible para deshacerse del oloroso cargamento. Por ello se reunió la semana pasada con la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, y otros legisladores del estado, quienes le prometieron resolver el problema.

La mandataria asegura que el mal olor afecta a todo, pues el depósito ferroviario se encuentra cerca de dos campos deportivos en el pueblo de dos millas cuadradas, por lo que todo en Parrish está cerca de la fuente del hedor.

“Reduce significativamente la calidad de vida. No puedes sentarte en tu porche, los niños no pueden salir a jugar, y Dios nos ampare si hace calor y ese material sigue allí”, expresó.

“No puedes abrir tu puerta porque esa cosa se mete a tu casa. Es muy duro”, opinó Robert Hall, residente de Parrish.

LEE: Investigan fábrica de Coca-Cola por posible excremento humano

Las autoridades ambientales del estado han asegurado a la alcaldesa que el material no es peligroso, ya que se trata de residuos orgánicos grado A y no aguas residuales. La alcaldesa no cree en esta versión completamente.

“Además de que huele absolutamente terrible, debo confiar en ellos cuando dicen que no afectará. Pero si tienes asma o problemas respiratorios, ¿qué es lo que te va a ocurrir? (El sitio) está probablemente a menos de 50 yardas de las casas. ¿Qué pasa si vuela hacia la casa de alguien? ¿No es eso un problema de salud pública”, comentó?.

Hall no piensa exigir legalmente el retiro del material, pues este podría permanecer en el lugar por meses más durante el juicio. La alcaldesa asegura que no ha tenido contacto con la empresa responsable desde hace semanas.

Indicó que hace más de dos meses le comentaron que los vagones serían movidos en un lapso de siete a 10 días, algo que, evidentemente, no ha sucedido. Dijo que, en algún momento, había 252 tráileres llenos de desechos en su ciudad.

“La gente debe entender que estos desechos no tienen que estar en un área poblada. Hay lugares para ponerlos, lugares industriales. Somos una ciudad muy pequeña, atorada en esta situación, y siento que eso es parte del problema. Esto no debería estar sucediendo”, concluyó Heather Hall.

Cabe destacar que un caso similar se registró en Birmingham, donde 80 vagones llenos de desechos resultaron varados en enero.