‘Despacito’ sigue batiendo récords en YouTube

(NOTICIAS YA).- El popular tema “Despacito”, interpretado por los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, sigue batiendo récords en la plataforma de videos YouTube.

De acuerdo con Excélsior, el video del tema es el primero en recibir cinco mil millones de visitas en la página, en cualquier idioma, reportó hoy la compañía.

El videoclip fue subido a YouTube hace más de un año, el 12 de enero de 2017, y desde entonces ha batido récords en la plataforma, impulsando a la música latina a nivel internacional y convirtiéndose en “la canción del verano”.

“Despacito” se convirtió en el video más visto de YouTube en agosto pasado, mientras que en octubre superó los cuatro mil millones de visitas y este 4 de abril suma otros mil millones más, estableciendo la importante marca.

El impresionante avance del video musical desde inicios del año pasado equivale a aproximadamente 11.16 millones de visitas por día.

Después de “Despacito”, el segundo video más visto en el sitio es “See you again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth, con poco menos de 3.5 mil millones de visitas.