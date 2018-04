Mujer aborta en El Salvador y podría pasar 30 años en la cárcel

(NOTICIAS YA).- Nuevamente una mujer está siendo investigada en El Salvador por aborto, hecho que es delito en ese país.

De acuerdo al reporte, un feto de aproximadamente 3 meses de gestación estaba dentro del servicio sanitario de un condominio del barrio Lourdes en San Salvador este jueves por la tarde. La madre quien tiene un bebé de seis meses de nacido dijo que le dolía el estómago fue al baño y sufrió un aborto espontáneo, no fue intencional.

El reporte policial afirma que la joven madre, de quien no se proporcionó su identidad, no sabía que estaba embarazada y pensó que porque le estaba dando de amamantar a su hija no había tenido su período menstrual.

Las autoridades capturaron a la joven madre mientras se realizan las investigaciones necesarias que indiquen si se trató de un aborto provocado, ya que de ser así podría pasar hasta 30 años en la cárcel.

Oficiales de la Fiscalía General de la República de El Salvador, trasladaron a la joven a FOSALUD ya que estaba sangrando de manera que ponía en riesgo su vida, mientras que un familiar se quedó con la custodia de la bebé de seis meses.

El feto pertenecía al de un varoncito quien fue trasladado al Instituto Salvadoreño de Medicina Legal para conocer en detalle qué fue lo que provocó el aborto.

Este caso es similar al ocurrido con Teodora Vásquez, una mujer que fue víctima de un aborto espontáneo dentro de un servicio sanitario en el centro de estudios donde trabajaba, fue condenada a 30 años de prisión, pero liberada posteriormente debido a gestiones donde incluso la ONU intervino.