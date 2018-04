Comisionados del condado Ector retiran propuesta de impuesto de venta

(NOTICIAS YA).-

Después de meses de discutir el agregar el impuesto de venta en las boletas electorales del mes de mayo, los comisionados del condado retiraron esa propuesta debido a que realizar este tipo de elecciones estarían haciéndolo en contra de la ley.

Según las leyes estatales los condados no pueden realizar elecciones especiales en años pares lo cual prohíbe al condado Ector el incluir en la boleta electoral el impuesto de venta en el mes de mayo. Según comisionados ahora solo es cuestión de tiempo para que el juez Ron Eckert decida si incluir la propuesta en el mes de noviembre.

El impuesto de venta esta cancelado para las elecciones de mayo ya que descubrimos durante el proceso que el condado no puede tener elecciones especiales en mayo si el año es par, solo se pueden realizar elecciones especiales en años nones y nuestro condado no estaba al tanto de esas regulaciones”. Ron Eckert – juez del condado Ector.

El condado aun continua pasando por problemas económicos, es por eso que el juez Eckert planea incluir esta propuesta de impuesto de venta en las elecciones del mes de noviembre sin embargo por los próximos 6 meses tendrán que buscar maneras de mantener su economía estable sin tener que hacer recortes en diferentes departamentos.

“Aun estamos tratando con la misma situación de antes estamos en una situación muy mala de recursos entonces tendremos que continuar haciendo lo que siempre hacemos recortes de fondos aquí y allá para poder tratar de sobrevivir”.

De acuerdo a armando rodríguez los comisionados aun no están completamente convencidos de incluir a votación el impuesto de venta en las elecciones de noviembre de no llegar a un acuerdo esta propuesta tendrá que esperar hasta el próximo año para ser puesta a votación.

“La ciudad si esta cobrando sales tax el condado no tenemos sales tax si tuviéramos nosotros los sales tax vamos a decir que pasara el año pasado en estos meses ya se podían tener cuanto mas dinero se vino a dentro del condado pero como no paso el año pasado ese dinero no lo estamos agarrando a la vez ahorita estamos perdiendo mucho dinero de los sales tax”. Armando Rodríguez- comisionado del condado Ector.

Aun es incierto si el juez Eckert estará pidiendo a la corte de comisionados el aprobar esta propuesta para que sea agregada en las elecciones de noviembre o esperar hasta el año entrante reportando para noticias ya desde el anexo del condado Ector Tony Castaneda Univisión.