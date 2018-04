Diagnosticaron a su hijo con faringitis pero más tarde sufrió un derrame

(NOTICIAS YA).- Los padres de un niño de 6 años, quien quedo parcialmente paralizado tras un derrame cerebral, están demandando a dos hospitales de Kansas, quien según ellos fueron responsables.

Kevin y Kelli Morgan, estaban en la iglesia cuando su hijo Dorian comenzó a quejarse de un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza.

Los padres preocupados, llevaron al niño a la sala de emergencias en Wichita, Kansas, mismo hospital donde Dorian fue diagnosticado con faringitis estreptocócica y fue enviado a casa con medicamentos.

“Me fui sintiendo que no me escucharon. Me fui sintiendo como si no me hubieran escuchado… Me seguía repitiendo a mí misma, esto no puede ser faringitis.” dijo Kelli Morgan.