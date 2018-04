(NOTICIAS YA).-Privar a un niño de un mundo de fantasía puede ser perjudicial pero, ¿hasta dónde es correcto dejarlo?

Los pequeños se sienten atraídos por esos seres fantásticos como Santa Claus, el hada de los dientes, lo unicornios y demás personajes de caricaturas.

Pero a diferencia de los adultos, los perciben reales, y podría ser comparable a un engaño, señala la revista especializada Padres e Hijos.

La fantasía “es un aliciente para el desarrollo de su imaginación. Desde que somos niños, nuestro pensamiento es mágico y ayuda a comprender e interpretar el mundo que nos rodea”, explica La pedagoga y terapeuta infantil, Cristina García.

Entonces, ¿es bueno que los niños crean en seres fantásticos?

Hay que recordar que la imaginación de un niño es desbordante y no distinguirá entre las cosas reales y las inventadas, por lo que los pequeños no sospechan que se trate de seres que no existen en realidad.

Pero de acuerdo a la especialista lo ideal es evitar historias de monstruos o personajes de ficción que puedan causarles temor y daños emocionales.

Cabe mencionar que un niño es capaz de distinguir a fantasía de la realidad entre los siete y nueve años de edad.

Al rebasar esta edad y descubrir la verdad, algunos niños suelen decepcionarse más que otros, pero puedes seguir dándoles herramientas sin coartar su imaginación.

Los libros y las películas son una buena forma que los ayudará a entender mejor la división entre el mundo fantástico y el real, agrega la especialista.