Más de la mitad de tu cuerpo no es humano, dicen investigadores

(NOTICIAS YA).-Tu cuerpo no es únicamente humano. Es más, la mayor parte de tu cuerpo es, en realidad, agentes externos y microbios. Tu parte “humana” conforma alrededor del 43% de tu ser.

¿Cómo es esto posible? Te preguntarás, sobre todo porque eres una persona limpia, te bañas frecuentemente y te aseguras de que tu cuerpo no tenga piel muerta encima con exfoliantes.

No te preocupes, no eres alienígena, al menos no por ahora. Lo que eres es un gran cúmulo de humano y microbios.