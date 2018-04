VIDEO: Desaparece “Despacito” de Luis Fonsi de YouTube tras hackeo

🙏🏻 Por 3ra semana #Dura es la canción #1 en EE.UU. de @Billboard y la #1 en más tocadas en toda Amèrica Latina ! 🌎 💪💪💪For a third week Dura is the #1 song! Thanks for the support!

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Apr 10, 2018 at 12:21pm PDT