VIDEO: Liberan a madre detenida por USCIS en cita de “green card”

(NOTICIAS YA).- Una madre de Las Vegas fue liberada luego de estar detenida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos al momento de presentarse para obtener su residencia.

Cecilia Gomez-Nolasco presentó un comunicado a la prensa el lunes y esto fue lo que dijo:

“En la mañana del 27 de marzo, antes de ir a la oficina de inmigración, les di un beso a mis dos hijos para despedirme y me desearon buena suerte. Para toda la familia este día era muy importante.En mi mente, estaba rumbo a una entrevista para mi residencia permanente, sin saber que este día nos iba a cambiar la vida para siempre, convirtiéndose en uno de los días más desafortunados de mi vida. Llegué a la oficina de inmigración llena de esperanza. Mi hijo mayor había volado desde Wesleyan, Connecticut, lugar donde asiste a la universidad, para acompañarme a la entrevista. Por más de veinte años yo había esperado este día y la oportunidad de convertirme en residente permanente de este país, con fe de poder estar presente en la graduación de mi hijo y asegurarme que mis dos hijos menores terminen la escuela. Pero lo que siguió fue traumático para mí, mis hijos y mi familia entera. Cuando me llamaron para lo que yo pensé era mi entrevista, me encontraron dos agentes de inmigración y en menos de diez minutos yo estaba bajo la custodia de ICE. Me detuvieron y me llevaron sin dejarme despedir de mis hijos, que me esperaban al otro lado de la puerta. Mientras era procesada para ser deportada, fui asaltada por un agente de ICE. Se me pidió que firmara un documento, pero cuando solicité el leerlo antes de firmarlo, el agente se enfureció, para después lastimarme al tomarme de manera violenta y evitar que leyera el documento. Al momento de este abuso físico me sentí impotente, humillada, burlada y como si me arrancaran de mi humanidad. Mientras estuve detenida, pedí en varias ocasiones en distintos centros de detención que alguien documentara mis lesiones, pero la atención me fue negada. Ellos piensan que porque somos inmigrantes pueden hacer lo que quieran con nosotros, la injusticia que vi fue demasiada. Si no fuera por las organizaciones y personas de nuestra comunidad que hicieron un llamado para mi liberación, hoy no estaría aquí junto a mi familia. Y sería uno de los miles de casos donde una madre es separada de sus hijos. Desde mi liberación, he recibido llamadas y mensajes de todo el país deseándome lo mejor, esto me ha inspirado para continuar luchando para convertirme en residente permanente de este país y poder mantener mi familia unida. También he entendido que no están solos. Tenemos que luchar, y solo juntos podemos luchar por la justicia. No nos dejemos vencer. No nos dejemos asustar”.