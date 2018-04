Sobrevivió dos veces al cáncer y ahora es enfermera de oncología

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Indiana ganó la batalla contra el cáncer en dos ocasiones y ahora trabaja como enfermera de oncología.

Michelle McGovern, luchó contra la leucemia cuando tenía 11 años y le diagnosticaron cáncer de mama a los 37 años.

Después de superar el cáncer de seno, regresó a la escuela para obtener su título de enfermería y perseguir su vocación de asistir a otros pacientes con la enfermedad, señalo el portal de noticias WGN 9.

“Después de que todo mi tratamiento estuvo completo, me di cuenta de que tenía mucha ansiedad y estaba teniendo un momento difícil”, le dijo McGovern a WXIN.

“Fue el cáncer de mama lo que me hizo darme cuenta. Sentí un dolor profundo, una profunda pena al darme cuenta de que la vida es tan frágil. Me sentí llamado a ser enfermera desde que estaba probablemente en la escuela secundaria y no hice nada al respecto”, expresó.

La sobreviviente, labora en el IU Health Simon Cancer Center y dedica su tiempo, en el trabajo y fuera del trabajo, a sus pacientes.

“Lo entiendo totalmente y lo llevo a un nivel más profundo”, asegura Michelle.

La vida le ha dado una tercera oportunidad a McGovern y ella se ha involucrado completamente con sus pacientes, así como en un diario sobre su viaje contra el cáncer, que escribió para sus hijos.

“Me siento muy bien con las decisiones que tomé, mi salud es excelente, realmente no tengo ninguna queja. Para mí, fue como un mal golpe, un gran bache en el camino, dos de ellos, pero lo hace parte de lo que soy y eso es solo parte de mi experiencia de vida”.