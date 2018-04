Top 12 de las frutas y vegetales más sucios del 2018

(NOTICIAS YA).-Una vez más, las fresas encabezan la lista de las 12 frutas y verduras más “sucias”, según el Environmental Working Group.

Todos los años, desde 2004, el grupo -una organización ambiental no partidista y sin fines de lucro- clasificó la contaminación por plaguicidas en 47 frutas y verduras populares por su Guía para Compradores de Pesticidas en Productos, de acuerdo a CNN.

Los pesticidas incluyen una amplia gama de productos químicos que matan insectos, plantas, mohos y roedores no deseados.

La espinaca es el segundo artículo más sucio de la lista de “Docenas sucias”, seguido de (por orden de contaminación)

• Nectarinas

• Manzanas

• Uvas

• Melocotones

• Cerezas

• Peras

• Tomates

• Apio

• Patatas

• Pimientos dulces

Cada uno de estos alimentos dio positivo en los residuos de pesticidas y contenía concentraciones más altas de pesticidas que otros productos.

De hecho, casi el 70% de las muestras de productos cultivados convencionalmente, no orgánicos, estaban contaminadas, según indican las pruebas.

El 13 ° sospechoso

La guía del comprador se basa en los resultados de pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura de EE. UU. y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en más de 38,800 muestras no orgánicas. El Environmental Working Group analiza seis medidas de contaminación, incluida la cantidad promedio de pesticidas encontrados en las muestras y la cantidad promedio de pesticidas encontrados.

Al probar muestras, el personal de USDA lava o pela los productos para imitar las prácticas del consumidor.

Una muestra única de fresas mostró 20 pesticidas, indicó el informe. Más del 98% de las fresas, espinacas, melocotones, nectarinas, cerezas y manzanas dieron positivo para al menos un residuo de pesticida. Y, en promedio, las muestras de espinacas tenían 1.8 veces más residuo de pesticida en peso que cualquier otro cultivo.

Este año, la lista de Dirty Dozen incluye un 13 ° sospechoso: pimientos picantes.

Se descubrió que estos estaban contaminados con insecticidas tóxicos para el sistema nervioso humano, según la organización. Cualquiera que coma chiles con frecuencia debería comprar productos orgánicos, dice.

“Si no puede encontrar o comprar pimientos picantes orgánicos, cocínelos, porque los niveles de pesticidas generalmente disminuyen cuando los alimentos se cocinan”, señalaron los autores del informe.

‘Implicaciones crónicas para la salud’

Los niños son motivo de especial preocupación ya que los cuerpos más jóvenes tienen una mayor susceptibilidad a los pesticidas que los cuerpos adultos, enfatiza el informe.

La investigación “sugiere que los pesticidas pueden inducir complicaciones crónicas de salud en los niños, incluidos problemas de desarrollo neurológico o del comportamiento, defectos de nacimiento, asma y cáncer”, anotaron los autores de un informe de la Academia Estadounidense de Pediatras 2012 citado por Environmental Working Group.

Otros estudios indican que la exposición más temprana de un niño a los pesticidas, a través de la madre durante el embarazo, también puede ser dañina.

Los consumidores que quieren comer las frutas y verduras que incluyen en la lista de las más sucias, deben comprar productos orgánicos, según la organización.

Enjuagar los productos bajo el agua del grifo es una forma efectiva de eliminar los residuos de pesticidas de los productos, de acuerdo con la Estación Experimental Agrícola de Connecticut, un grupo científico dirigido por el gobierno.

Los científicos abogan por enjuagar todos los productos frescos con agua del grifo durante un mínimo de 30 segundos antes de usar.

El agua es suficiente, dicen los científicos, ya que los detergentes suaves o los lavados de verduras comerciales no aumentan la cantidad de residuos de pesticidas que puede eliminar.

Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Massachusetts, Amherst, sugiere que sumergir los productos en una solución de bicarbonato de sodio y agua es una forma más efectiva de eliminar las frutas y verduras de los pesticidas.

Tom Stenzel, presidente y CEO de la United Fresh Produce Association, dice que los consumidores no deben confiar en una guía de compras para decidir qué frutas y verduras comprar. El grupo de la industria representa a productores, transportistas, procesadores de productos frescos, mayoristas, distribuidores y minoristas.

“Los consumidores tienen más opciones ahora que nunca cuando se trata de las frutas y verduras que consumen”, dijo Stenzel.

“La seguridad alimentaria es una prioridad para la industria, del campo al tenedor”, dijo. “La industria de productos frescos busca garantizar una cadena de suministro segura, eficiente y oportuna, que permita a los consumidores experimentar frutas y verduras frescas en la cima de su desempeño”.

Alienta a los consumidores a que continúen educándose sobre la seguridad de los alimentos y consulta el sitio web Safe Fruits and Veggies de Alliance for Food and Farming, que representa a los agricultores orgánicos y convencionales.

“Empoderar a los consumidores con conocimiento es clave para ayudarlos a tomar decisiones saludables para sus dietas y la de su familia”, dijo Stenzel.

‘Clean 15’

Como nota positiva, Environmental Working Group también crea un compañero menos conocido para Dirty Dozen: la guía “Clean 15” para producir con la menor cantidad de pesticidas.

Los aguacates estan en la lista de frutas y verduras limpias de 2018, seguidas de maíz dulce, piña, repollo, cebolla, guisantes congelados, papayas, espárragos, mangos, berenjena, melón dulce, kiwi, melón, coliflor y brócoli.

Los vegetales colocados en los dos primeros lugares, los aguacates y el maíz dulce, mostraron pesticidas en menos del 1% de las muestras analizadas, indicó el nuevo informe. Y más del 80% de las piñas, papayas, espárragos, cebollas y repollos resultaron negativos a los residuos de pesticidas.

La organización advierte que una pequeña porción de maíz dulce, papaya y calabaza de verano que se vende en los EE. UU. se produce a partir de semillas genéticamente modificadas. Dice que cualquiera que desee evitar productos genéticamente modificados debería comprar variedades orgánicas de estos cultivos.

A través de su recordatorio de alimentación saludable, MyPlate, el USDA recomienda que la mitad de su plato se llene con frutas y verduras.

“Todo lo que comes y bebes importa”, dice la agencia. “La combinación correcta puede ayudarte a estar más saludable ahora y en el futuro”.