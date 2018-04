VIDEO:Estudiante genera debate al mostrar su arma en fotos de graduación

(NOTICIAS YA).- Una estudiante en su último año de universidad en Tennessee dijo que no tiene ningún remordimiento luego de publicar una foto de graduación mostrando un arma en su cintura.

Brenna Spencer de 22 años provocó un gran debate en las redes sociales luego de publicar la foto que se ha convertido viral en su plataforma de Twitter. En esta, la joven está usando una camisa que dice “Mujeres por Trump” y exponiendo un arma sostenida en la cintura de sus jeans blancos.

I don’t take normal college graduation photos… pic.twitter.com/eI1NvLFYHs — Brenna Spencer (@BrennaSpencer) April 7, 2018

“Yo no me tomo fotos normales de graduación…”, escribió en el titular de la publicación una estudiante de la Universidad de Tennessee en Chattanooga.

La joven de 22 años dijo que con esta foto quiso “mostrar la persona que es”, según declaró a ABC.

Esta imagen ha creado una cadena de respuestas tanto negativas como positivas de los derechos del ciudadano con respecto a las armas y la Segunda Enmienda.

Uno respondió: “Yo estoy 100% a favor de las armas pero blandir un arma para una sesión de fotos o para mostrarte e intentar verte ‘cool’ es simplemente estúpido…”

Brenna respondió a este tuit diciendo: “Porque estoy orgullosa del derecho a la Segunda Enmienda y quiero darle poder a las mujeres. Absolutamente son herramientas pero siempre la mostraré porque puedo cargar un arma para protegerme, a mis amigos y a mi familia”.

Otros simplemente le demostraron su apoyo por saber de los derechos a la Segunda Enmienda.

“Felicidades por tu graduación, aparentemente te han educado de manera apropiada sobre nuestros derechos como ciudadanos. Adelante y esparce tu sabiduría… confía en tus instintos”.

De acuerdo a ABC, Spencer se sacó la foto afuera del Museo de Arte Americano Hunter, cual tiene una regla estricta de no armas. Spencer especificó que ella no entró al establecimiento con su arma, entonces no tuvo ningún tipo de problemas con la seguridad del museo.