10 aplicaciones que usan los adolescentes y padres deben conocer

(NOTICIAS YA).- En esta era digital, no es novedad que los niños y adolescentes no se despegan de sus teléfonos celulares, cual les ha brindado acceso al mundo a través de la red. Pero no todas son aplicaciones divertidas o juegos.

De acuerdo a la Unidad Cheezo de la Oficina del Alguacil del condado Jefferson en Colorado, 15 depredadores sexuales de niños han sido arrestados al intentar atraer niños a través de las redes sociales.

La unidad Cheezo, se enfoca principalmente en la educación de niños y padres para intentar evitar que los menores sean víctimas de depredadores.

Es por eso que decidieron recopilar una lista de las 10 aplicaciones más usadas por los adolescentes, y de las cuales los padres deberían estar alerta.

–Calculator %– Parece una calculadora, pero funciona como una caja fuerte secreta de fotos. –Omegle– Un sitio web gratuito de chat, qe promueve la conversación anónima con desconocidos. -Yellow– Está diseñado para permitir que los adolescentes coqueteen entre sí, en una atmosfera similar a Tinder. -Whisper– Una aplicación anónima donde los creadores promueven compartir secretos y conocer gente nueva. -Ask.fm– Haz una pregunta anónima y recibe una respuesta. Esta aplicación ha sido vinculada a las formas más severas de intimidación o “bullying”. -Snapchat– Muchos niños están creando cuentas falsas para ocultarles el contenido a sus padres. A los niños también les gusta enviar mensajes de texto usando Snapchat porque los mensajes se eliminan una vez que el usuario abandona una conversación. -Kik– La aplicación de mensajería, tiene aplicaciones integradas y contenido web que se filtraría en las computadoras de la casa. -Wishbone– Una aplicación que le permite a los usuarios compararse entre si y clasificarlos en una escala. -Burn Book– Publica rumores anónimos sobre personas a través de mensajes de audio, encuestas y fotos. -Hot or Not– Extraños califican tu perfil. El objetivo es conectarse con alguien.

Mientras que Cheezo, considera estas aplicaciones las más importantes que los padres deben conocer, los investigadores advierten que deben investigar todas las aplicaciones en los teléfonos de sus hijos menores, ya que cambian constantemente.

“Cada vez que creo que lo he visto todo, vuelo a quedarme impresionado… si das información personal y estas hablado con personas que no conoces, cualquier aplicación o red social puede ser peligrosa” dijo el Sargento Mike Harris.

También se recomienda desactivar los servicios de ubicación en cualquier aplicación que esté usando un niño para que los depredadores no puedan usar los datos geográficos para determinar una ubicación.