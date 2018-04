Médico acusado de usar su esperma y engendrar a 11 hijos de sus clientes

(NOTICIAS YA).-Un médico que dirigía una clínica de fertilidad en Canadá utilizó su propio esperma para tener al menos 11 hijos, según una demanda colectiva.

El Dr. Norman Barwin está acusado de usar su esperma sin el conocimiento o consentimiento de las familias que se acercaron a él para recibir tratamiento de inseminación en su clínica, según la demanda.

“Ahora estamos al tanto de 11 personas cuyos padres acudieron al Dr. Barwin para obtener asistencia con la fertilidad, y la investigación del ADN revela que él es su padre biológico”, dice un comunicado del bufete de abogados de Ottawa Nelligan O’Brien Payne, que presentó la demanda.

La demanda alega que en algunos casos, se suponía que Barwin usaría el esperma del macho de la pareja para la inseminación; en otros casos, se esperaba que usara un donante de esperma anónimo.

“En cambio, resulta que el propio Dr. Barwin es el padre biológico”, dice la declaración.

Peter Cronyn, uno de los abogados que representan a los demandantes, acusó al médico de una tremenda falta de confianza.

Dijo que su firma esperaba encontrar que el doctor era el padre de algunos niños, pero que no “pensaba que iba a ser tanto como nosotros encontramos”.

“Cuando las personas descubren que sus hijos no son lo que se pretendía, es un descubrimiento muy angustiante”, dijo Cronyn a CBC, una filial de CNN.

LEE: Otra clínica de fertilidad revela complicaciones con óvulos congelados

La firma de abogados dice que las acusaciones datan de la década de 1970, cuando Barwin dirigió la Clínica de Fertilidad Broadview y la practicó desde una clínica de fertilidad en el Hospital General de Ottawa. El caso más reciente es de principios de la década de 2000, según la demanda.

Además, se descubrió que al menos otros 16 niños no eran equivalentes biológicos con los hombres que se creía que eran sus padres, según la declaración del bufete de abogados de los demandantes. En esos casos, el donante de esperma real es desconocido, dice la declaración.

Es posible que otros 35 niños no hayan sido concebidos con el esperma donante anónimo elegido por sus madres.

Las identidades de sus padres también eran desconocidas, dice la declaración.

Barwin fue suspendido por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario durante dos meses en 2013 luego de admitir que inseminó a cuatro mujeres con el esperma equivocado durante más de dos décadas.

LEE: La única pregunta con la que los médicos pueden determinar tu fertilidad

Rebecca Dixon fue una de las demandantes originales en la demanda, que comenzó en 2016.

Dixon, cuyos padres habían ido a la clínica de Barwin en 1989 para ayudar a concebir, se enteró de que su ADN no coincidía con el del hombre que creía que era su padre, dice la demanda. Cuando Dixon y su familia se enteraron de esta noticia, comenzaron a investigar la clínica de Barwin.

“No pudieron evitar notar que Rebecca tenía un extraño parecido físico con el Dr. Barwin”, dice la demanda.

Dixon finalmente se conectó a través de Internet con Kat Palmer, que también había sido concebida en la clínica de Barwin, según la demanda. Palmer había realizado una investigación después de someterse a una prueba de ADN a través de un sitio web de ascendencia. A partir de esos resultados, ella creía que estaba emparentada con Barwin.

El 27 de octubre de 2015, la demanda dice que recibió su respuesta por correo electrónico del médico:

“Barwin confirmó que él era su padre biológico”.

LEE: Descubren nueva causa de la infertilidad femenina

Dixon y Palmer compararon sus resultados de ADN y descubrieron que sus padres estaban a la altura, alega la demanda. Dixon le dijo al CBC que inicialmente había dudado en seguir adelante con la demanda, pero ahora estaba contenta de haberlo hecho.

“Cuando me di cuenta de lo que Barwin ha hecho y del número de personas a las que ha afectado de tantas maneras diferentes”, dijo, “ciertamente me hizo sentir con más fuerza que estamos haciendo lo correcto”.

Una demanda presentada este mes en los Estados Unidos acusa a un médico de una clínica de fertilidad de usar su propio esperma para inseminar a una mujer en 1980; la familia dice que la hija de la mujer se enteró de ello a través de una prueba de ADN de Ancestry.com.

LEE: El ibuprofeno podría causar infertilidad masculina, según estudio

Un artículo publicado en 1993 en The New York Times informó que un médico de fertilidad inseminó pacientes con su propio esperma y llevó a otros a creer que estaban embarazadas cuando no lo eran.

Fue sentenciado a cinco años de prisión y se le ordenó pagar $ 116,805 en multas y restitución.

En 2016, un médico fue acusado de usar su propio esperma para inseminar a sus pacientes después de que una mujer descubriera que él era el médico de fertilidad de su madre. Recibió una sentencia suspendida de un año después de declararse culpable de dos cargos de obstrucción a la justicia, informó el Chicago Tribune.