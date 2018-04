Eventos para disfrutar este fin de semana en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- Si aún estás planificando tu fin de semana a continuación te diremos varios eventos para que vayas con la familia, así que toma nota:

El evento Bark at the Ball Park ofrece diversión para toda la familia mientras ayuda a las mascotas sin hogar en Humane Society of Pinellas. Este evento habrán artesanos, concurso de disfraces para mascotas, una zona para niños, piscinas para perro y otras actividades familiares. Para más informaciֶn visita: http://www.humanesocietyofpinellas.org/

Además disfruta de muestras gratuitas de cerveceros artesanales locales y muchos de los mejores restaurantes de hamburguesas y camiones de hamburguesas, todo en el Beer & Burger Throwdown. Para más información visita: https://www.simplyeventsfl.com/beer-burger-throw-down/

Tambien el evento internacional SUN ‘n FUN International Fly-In and Expo se realizará en el Condado Polk. En este evento se incluirán todo tipo de aviones geniales y actividades divertidas para todos y los asistentes pueden disfrutar de más de 150 actividades el sábado y el domingo. Para más información visita: https://www.flysnf.org/