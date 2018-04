Lechuga romana es la culpable de brote de bacteria en 11 estados

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Salud han alertado que algunos paquetes de lechuga romana picada procedentes de Yuma, Arizona, son los culpables de un brote de la bacteria E. coli que actualmente afecta a por lo menos 11 estados del país.

“Hasta el momento, no ha sido identificado un productor, proveedor, distribuidor o marca (de lechuga) en común”, dijeron este jueves los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), quienes trabajan junto a otras autoridades para identificar la fuente del contagio.

LEE: Retiro obligatorio de suplementos con Kratom por brote de Salmonela

De acuerdo con CNN, 35 casos de enfermedades relacionadas con la bacteria han sido reportados en 11 estados, y se ha comprobado su vínculo con el más reciente brote.

De estos casos, 22 personas han tenido que ser hospitalizadas, y tres de ellas desarrollaron síndrome urémico hemolítico, una falla en los riñones asociada con la E. coli que puede causar la muerte.

Los síntomas que provoca esta bacteria suelen aparecer entre dos y ocho días después de consumirla, aunque la mayoría de los pacientes enferma tres o cuatro días después del contacto.

Estos incluyen calambres abdominales severos, diarrea y vómito. La mayor parte de los pacientes se recupera entre cinco y siete días después. Los más vulnerables son los niños y los adultos mayores, así como aquellos con un sistema inmune debilitado.

LEE: Tome precauciones y evite el contagio de influenza

“Los consumidores en cualquier parte de Estados Unidos que tengan lechuga romana picada y empaquetada en casa, incluyendo ensaladas y mezclas para ensaladas, no deben comerla y deben tirarla, incluso si ya comieron una parte y nadie se enfermó. Si no sabe si la lechuga es romana, no la coma y tírela”, indicaron los CDC.

Asimismo, exhortaron a restaurantes y tiendas a no vender o servir lechuga romana picada, además de confirmar que sus insumos no vengan de Yuma.

“La mayoría reportó comer una ensalada en un restaurante, y la lechuga romana fue el único ingrediente en común identificado en todas las ensaladas. Los restaurantes reportaron usar lechuga romana picada y preempacada para hacer las ensaladas”, indicaron las autoridades, añadiendo que no existen reportes similares acerca de corazones de lechuga o lechugas enteras contaminadas.