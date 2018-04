VIDEO: Salía todas las mañanas de su casa y rayaba un auto de lujo

(NOTICIAS YA).- Una mujer es arrestada tras grabarla rayando un auto. De acuerdo al portal Agencia, Jane Flanagan, una funcionaria, de 53 años, del Departamento del gobierno australiano para la planificación y el ambiente, tuvo que pagar una multa de 1,250 dólares por dañar un Audi 4WD.

Por cinco días realizó los rayones de 10 centímetros de largo. El dueño Evan Hansimikali, decidió instalar cámaras de seguridad tras ver los primeros daños.

Fue así que la grabaron pasando muy despistadamente mientras movía su mano rápidamente para rayar el vehículo. Las imágenes dieron a conocer que Jane Flanagan era la vecina del dueño del auto.

En entrevista con medios en Australia, dijo que no la conocía y no podía creer que viviera tan cerca de él. Dice que otros vecinos se habían quejado del mismo problema, pero a falta de pruebas no se podía comprobar que ella también podría ser la responsable.

Ya en juicio, Flanagan confesó por qué lo hacía. Según ella, le molestaba que el auto lo estacionara en un acceso donde bloqueaban el paso en la vereda. Agregó que pensaba que estaba estacionado ilegalmente. En su defensa el dueño del Audi mencionó que es mentira.

