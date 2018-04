A sus 4 meses, Dante pierde un ojo y piden ayuda para salvarle la vida

(NOTICIAS YA).- En Ciudad Juárez, la familia de un niño llamado Dante de tan solo cuatro meses de edad, pide la ayuda de la comunidad fronteriza para costear el tratamiento contra el cáncer que el pequeño necesita para salvar su vida.

Dentro de su inocencia sonríe a pesar de haber perdido uno de sus ojos causado por un tumor cancerígeno llamado retinoblastoma. Dante corre el peligro de que el cáncer se le haya extendido a su otro ojo sin embrago, este pequeño se ha comportado como todo un guerrero ante la adversidad a la que se ha enfrentado a su corta edad.

“Habla con nosotros el oncólogo nos dice que el cáncer de Dante puede que regrese porque salió de un tamaño muy grande en su ojo siendo tan pequeño entonces la probabilidad de que salga en su otro ojito es alta”.

La madre de Dante, Sara Hernández, dice que ella y su familia harán hasta lo imposible por hacer que la salud del pequeño mejore y así poder salvarle la vida.

“A mí me dieron de vida de Dante de seis a un año de vida y es horrible porque el apenas está viviendo es muy triste, pero gracias a la familia, a desconocidos, amigos hemos tenido con que atenderlo. La gente les toca el corazón ver que un bebé así está sufriendo tanto, yo por mi niño haría lo que sea, pero ahorita lamentable mente no tengo como”.

Dentro de su desesperación, la madre de este pequeño guerrero hace un llamado a la comunidad para que los apoyen con donativos y así poder seguir con el tratamiento, ya que es muy caro y ellos son de escasos recursos económicos.

“Para que este pequeño llegue alto llegue a ser alguien grande porque lo que a él le pasa, yo sé que hay mucha gente está hasta en peores casos, pero a nosotros hasta que a uno le pasa valora realmente la salud la vida cada día que el amanece conmigo es muy valioso porque no sabemos qué va a pasar mañana”.

El próximo jueves, Dante y su familia estarán viajando a la ciudad de Torreo, Coahuila, para una valoración y saber cuál es el diagnóstico de la salud del menor.

Si usted desea ayudar a esta familia en Ciudad Juárez, el número de cuenta es el 52-56-78-24-70-19-94-91 de Banamex. El número de teléfono de la señora Hernández es el 656 5338539 y su dirección es calle Mayos # 1505 colonia Azteca. Tambien puede ayudar a traves de su cuenta de : GoFundMe/Dante Need Your Help