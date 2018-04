Busca ciudad de El Paso regular sonido en bares locales

(NOTICIAS YA).- Residentes de zonas aledañas a bares como Rodolfo Alarcón quien ha vivido en el centro por más de 10 años, comentan que con la llegada del bar Later Later su vida cambio.

“Uno no duerme mucha gente tiene problemas para dormir por el ruido de la gente y en segunda por el ruido del sonido del bar.”

Ante dicha inconformidad la ciudad de El Paso planea establecer una nueva ley municipal que restringa el ruido nocturno durante las 10 de la noche y 6 de la mañana y que no requiera un sistema para leer el nivel de sonido ambiental conocido como “decibel reading.”

“Asistí a una junta y tenía que ver con los niveles de sonido la gente quiere dormir y cerramos a las 2 de la mañana pero nosotros no recibimos ninguna queja y el nivelar el sonido no creo que afecte la cantidad de gente que viene y si todos tenemos que hacerlo pues ni modo no significa que estoy a favor del cambio pero será la ley.” Comentó Antoinette Wojciechowski, gerente del bar Coconuts.

A pesar de los posibles cambios el señor Alarcón considera que la medida no es suficiente debido a que también batallan con la falta de espacio para estacionarse.

“Dígame si es justo que nosotros para tener un segundo carro pagamos 200 dólares y 30 dólares para estacionarse aquí, ningún lugar lo hace solo aquí y es porque la ciudad nos quiere sacar de aquí.”

Las autoridades también planean realizar cambios para los establecimientos que cuentan con un sonido amplificado en el exterior.

