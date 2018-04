Exoneran a hispano en corredor de la muerte tras 25 años preso

(NOTICIAS YA).-Un hombre hispano que pasó 25 años en el corredor de la muerte, saldrá libre después de que la Suprema Corte de California lo exonerara y determinara que las pruebas en su contra eran falsas.

Se espera que sea liberado en cuestión de días, asimismo, no enfrentará otro juicio en su contra.

En 1993, el condado Kern en California encontró a Vicente Benavides Figueroa, hoy de 68 años, culpable del abuso sexual y muerte de Consuelo Medina, una niña de 21 meses que, en ese momento, se encontraba bajo su cuidado.

La niña, reporta Univision, falleció por heridas internas en sus órganos.

En un inicio, la niña fue llevada a un hospital donde determinaron que había padecido abuso sexual. Tras días, una cirugía sin éxito y estancias en dos hospitales más, la bebé consuelo, hija de la pareja sentimental de Benavides, falleció.

Sin embargo, tras pasar 25 años en prisión en espera de su ejecución, se determinó que el proceso, la defensa y las pruebas en contra de Benavides eran insuficientes, injustas y falsas, por lo cual no se puede determinar si es culpable o no del delito.

Es por ello que la Suprema Corte de California lo exoneró y la Fiscal del condado, Lisa Green, indicó que no llevarían a cabo otro juicio en su contra, ya que sería un proceso “muy difícil, si no imposible”.

“Esto no quiere decir que lo considere inocente de la muerte de Consuelo”, dijo la fiscal, no obstante considera que su creencia no es lo mismo que convencer a un jurado más allá de la duda razonable.