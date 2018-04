Cambiar hábitos mejora salud y tiene otro beneficio que no imaginas

(NOTICIAS YA).- Con el objetivo de apoyar el desarrollo educativo de la comunidad, el centro cultural Antonio E García junto a estudiantes de enfermería de la Universidad de Texas A&M están desarrollando un programa que busca educar a los niños como parte del futuro económico y social de la región.

Los estudiantes se reúnen con las familias, interactúan con ellos no solo en la parte de salud sino también en la parte financiera, les brindan consejos, asesorías o recursos para mejor sus estilos de vida. Para Sebastián Garzón, director del centro cultural Antonio E. García, este tipo de capacitaciones busca suplir ciertos vacíos que se han encontrado en los niños, uno de ellos es el modelo a seguir.

De acuerdo a un estudio realizado por The Princes Tust muestra que el 67 por ciento de las personas que no han tenido un modelo positivo a seguir no obtienen un trabajo exitoso o están en caminos no correctos.

Otro de las necesidades que buscan suplir es capacitarlos en temas de salud y bienestar dictando charlas de cómo prevenir el bullyng, como actuar en caso de un peligro en la calle o cuando un extraño se les acerca.

Son alrededor de 30 niños los que asisten a este tipo de charlas se espera que la iniciativa siga creciendo para mejor el futuro profesional y personal de los menores de la comunidad