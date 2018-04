Feria de trabajo para hispanos en el área metropolitana de Washington DC

(NOTICIAS YA).- Este sábado habrá una feria de trabajo en Sterling en Virginia donde podrás solicitar varias oportunidades.

Las entrevistas serán el sábado 21 de abril de 10:00am a 12:00pm en el Centro Recreativo y Comunitario Claude Moore, ubicado en 46105 Loudoun Park Lane en Sterling, Virginia.

El evento es organizado entre la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun y el Centro de Oportunidades Familiares e Juveniles INMED.

Es una oportunidad para que hispanos se unan a buscar un nuevo empleo o mejores en el que ya tienes.

De acuerdo al Tiempo Latino, algunas empresas que se unen a este llamado son: Lowe’s, Salamander Resort & Spa, The National Conference Center, BF Saul Company, YMCA Loudoun, UPS, Chariots for Hire, Wegmans, Career Technical Institute, DHL, Hyatt House (Sterling), Concessions International, Capital Mechanical, Leesburg Composite Squadron Civil Air Patrol, International Brotherhood of Electrical Workers Local 26 y Northwest Federal Credit Union.

Si estás interesado en obtener un empleo puedes visitar la página: opportunitycenter.us/get-involved/job-fair/ o llamar al 703 737-8089.