VIDEO: Le cancelan examen profesional por no vestir formal

(NOTICIAS YA).- En México, Francisco Morado, un estudiante de arquitectura no se pudo graduar luego de que los sinodales, 3 catedráticos de la Universidad de Guadalajara, le negaron el derecho de presentar su examen profesional por incumplir con el código de vestimenta que siempre se aplica en actos protocolarios.

El profesor de Arquitectura Ernesto Albino García González expuso ejemplos de la importancia de vestir formalmente para culminar el proceso universitario y obtener el títulos profesional.

“Yo debo de venir vestido adecuadamente para este acto que es importante en tu vida. Para mi es importante y como tal tú debes darle una importancia adecuada de venir vestido formalmente y no venir de mezclilla, de tenis con playera” , expuso el profesor García.

El enfrentamiento se registró el pasado mes de febrero y Francisco logró titularse en abril cuando impugnó la decisión ante la UdeG argumentando que en el reglamento no se especifica ningún código de vestimenta para presentar los exámenes profesionales o realizar los trámites en la universidad.

VIDEO: Joven llega a su graduación en un ataúd y explica su video viral

“La importancia que representa este acto en mi vida, sin afán de faltarle el respeto, esa la valoro yo y pregunto si soy víctima de un acto de discriminación porque no considero que la manera en la que una persona viene vestida se refleje en su desempeño académico o en sus capacidades como profesionista. Yo vengo a presentar mi examen, la manera, lo que conceptualmente eso significa es: vengo, muestro mi tesis, me evalúan, acredito o no acredito y se acabó”, explicó Francisco en el video.