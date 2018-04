En Ector se rechazara una propuesta de aumentar impuestos

(NOTICIAS YA).-

El bolsillo de los contribuyentes no se verá afectado esto después de que se rechazara una propuesta de aumentar los impuestos para el proyecto de expansión de la corte.

Fue el juez ron Eckert quien propuso la creación de “certificados de obligación” la cual es una deuda pagada por los contribuyentes por un total de 85 millones de dólares los cuales serían utilizados para la adquisición de terreno, construcción y equipamiento de la nueva corte del condado, de haber sido aprobada esto hubiera significado un incremento de 60 dólares anuales a los impuesto de propiedad.

“Yo eh tratado de construir la nueva corte lo más pronto posible porque tenemos un problema de infraestructura, no sabemos cuándo se va a colapsar ese edificio y ay es cuándo tendremos un verdadero problema, por eso mi preocupación pero los comisionados no están de acuerdo con eso”. Ron Eckert, juez del condado.

Esta propuesta fue rechazada en una votación de 2 a favor y 3 en contra según los comisionados que estuvieron en contra de esta propuesta es necesario continuar las juntas con los regidores de la ciudad para llegar a un acuerdo monetario que beneficie al condado y trabajar con las compañías constructoras para reducir la cantidad de deuda que el condado estaría recibiendo.

“Yo no estoy preparado aún estoy completamente de acuerdo que necesitamos una nueva corte pero necesitamos reducir la cantidad de deuda y saber exactamente la ayuda financiera que recibiremos de la ciudad”. Dale Childers, comisionado pct. 3.

Según Eckert la corte existente promueve un ambiente hostil para tanto trabajadores como miembros de la comunidad, criminales en este edificio no se encuentran segregados lo que ocasiona altercados, según un reporte en una ocasión un criminal escupió a un trabajador de la corte.

“Yo me preocupo por las personas que entran en la corte, también niños tiene acceso no solamente criminales están hay son también sus familias, los abogados, los jueces por el bienestar de ellos a mí no me gustaría estar hay en si una tragedia pasara”

Según comisionados esta propuesta será incluida nuevamente en la agenda del condado con el propósito de llegar a un mutuo acuerdo reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.