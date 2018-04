Madre ve impotente como incendio consume su casa con sus hijos adentro

(NOTICIAS YA).- Una madre de Missouri vivió el momento más desgarrador de su vida al llegar a casa y ver que era consumida por un aparatoso incendio con sus hijos adentro; su grito de impotencia fue escuchado por todos los vecinos.

De acuerdo con el Kansas City Star, citado por Fox News, fue la madrugada del jueves cuando Tina Brazil, de Lake Ozark, regresó a su casa acompañada de su novio, Mike Andrews, para descubrir que había un incendio.

“¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis niños!”, gritó desesperada Tina, según recuerda su vecino Eddie Helt, de 81 años, cuya esposa llamó al 911 tras ver humo saliendo de la casa.

Helt también recuerda que intentó entrar a la residencia para rescatar a los cuatro pequeños, pero el calor lo empujó.

“No había nada que pudieras hacer”, lamentó Helt.

Ante la impotencia de su madre, del novio de ella y de sus vecinos, murieron Tyler Otto, de 14 años; Cason Otto, 8; Max Otto, 5; y Levi Otto, 4.

Las autoridades informaron que recibieron la alerta del incendio a las 12: 51 a.m. y los bomberos llegaron a la 1 a.m. Sin embargo, no lograron ingresar a la casa debido al colapsó de una parte.

Los cuerpos de los cuatro niños y dos mascotas fueron encontrados por los bomberos cuando entraron a la casa, luego de sofocar el incendio.

Tras la trágica muerte de sus hijos, Tina compartió en Facebook una imagen de los cuatro con un tierno mensaje para cada uno.

“No tengo palabras para decir cómo nos sentimos todos… Tyler era mi Tylerman. El fútbol y el corazón más bueno que he visto en mi vida. Cason bicho fue mi sagaz hablador de principios, artista y lector ávido”, describió Tina.

“El monstruo Max apareció con algunas de las cosas más divertidas en los momentos más aleatorios y fue una increíble bailarín loco y tuvo la imaginación más grande que jamás haya visto. Levi era mi pequeño que decía: ‘Mamá, te amo, mamá’, al menos 50 veces al día”, escribió la madre.

La familia de los niños los recuerda siempre divertidos y con un corazón de oro. Han destacado a medios locales que la madre esta desconsolada.

De acuerdo con Fox News, en medio de la dolorosa pérdida la madre ha recibido algunas críticas por dejar a sus hijos menores de edad solos en casa. La ley estatal no estipula a que edad puede un niño quedarse solo.

Las autoridades creen que el fuego inició por una barbacoa cercana y que pasó desapercibido por unos momentos hasta que el viento lo hizo crecer.