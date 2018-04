Mujer atraída por un cartel falso de baños descubre a hombre oculto

(NOTICIAS YA).- Una mujer dijo que se vio atraída en el bosque la semana pasada luego de ver un cartel de un “baño al aire libre” que resultó ser falso en el Forest Park de Portland, Oregon.

La mujer, que no quiso ser identificada, dijo haberse sentido espantada por un hombre mirando detrás de un árbol cuando ella buscaba un baño. Ella comenzó a gritar y llamar a su marido aunque este extraño no retrocedió. Eso fue una señal de que algo no estaba bien. “Da miedo, ¿sabes?… yo he visto a uno, pero ¿cuántos más no estarán viéndonos ahí afuera en la naturaleza? Es lo más horripilante que me ha pasado”.

Personal de Parques y Recreaciones de Portland encontraron el cartel el jueves por la mañana mientras que la policía dio con el hombre que adhirió ese cartel.

Unidades policiacas fueron llamadas a la escena para confrontar al hombre, ellos le dijeron que saliera de su escondite en el bosque, pero este corrió. Los oficiales rastrearon todas las salidas disponibles posibles y lo vieron huyendo en un vehículo. Minutos más tarde, la policía lo encontró y lo paró. El hombre dejó que los oficiales revisaran su teléfono y su vehículo. Los investigadores le dijeron a KPTV que no había nada sospechoso. El hombre no enfrenta cargos por ningún crimen, sin embargo tiene la entrada prohibida al parque por unos seis meses. Si él se acerca o intenta entrar, será considerado como invasión.