Perdió las piernas, los dedos y parte de la cara por arañazo de su perro

(NOTICIAS YA).-Un hombre británico, perdió las piernas, los dedos y parte de la cara por contacto con la saliva de su perro, informó el portal de noticias Tele 13.

El Dr. Jaco Nel, jugaba con su perro cuando notó un pequeño arañazo en la mano.

Limpió y lo desinfectó la herida para seguir con su rutina habitual, pero dos semanas más tarde enfermó de una supuesta gripe que pronto se convirtió en una terrible infección.

La salud de Nel empeoró rápidamente y los médicos le diagnosticaron una severa infección que desencadenó un extraño padecimiento, llamado septicemia.

Según el informe médico, todo se desató por una bacteria en la saliva de su perro que le provocó a Jaco un choque séptico el pasado año.

Como consecuencia el paciente quedó en estado de coma por cinco días, perdió los dedos de una mano, las dos piernas, deformación en la nariz y los labios.

“Me debí enfermar mucho porque me sentía confuso, desorientado. No escuché el teléfono cuando me buscaban al faltar al trabajo”, contó en el programa Victoria Derbyshire de la BBC donde habló para dar a conocer la enfermedad.

Cuando el perro lo arañó y lamió su herida, él la desinfectó. Y después, nadie notó los síntomas de la infección que empezaba a manifestarse: “arrastraba las palabras al hablar, perdí la coordinación y el equilibrio, tenía la piel moteada… pero nadie lo vio”, lamentó.

Estudios de muestran que el 80% de los casos se pueden tratar si se diagnostican en la primera hora, agrega la fuente.

Pero aunque Nel recibió fluídos intravenosos en su propia casa y antibióticos en la ambulancia, camino al hospital, colapsó en la sala de emergencias.

Aun cree que no hay nada que hubiera podido hacer para evitar lo que le pasó.

El hombre estuvo muy, pero muy cerca de morir y, por desgracia, su mascota infectada tuvo que ser sacrificada para prevenir que pudiera contagiar a otros.

Este es un caso extremo, igual que el de los 20 millones de personas que sufren de septicemia cada año en el mundo.