Campaña muestra “a niños” qué hacer si sus padres tienen sobredosis

(NOTICIAS YA).-Una campaña publicitaria muestra a muñecos, muy similares a los Muppets, dando explicaciones a niños sobre temas serios como qué hacer cuando sus padres tienen una sobredosis.

Por medio de canciones pegajosas y melodías infantiles, acompañados de títeres y dramatizaciones, la fundación Youth Ambassadors de Kansas ha lanzado una campaña que, a simple vista, pareciera enfocada a niños.

No obstante, de acuerdo a la fundadora de la organización, la campaña es en realidad para adultos.

En entrevista para 41 Action News, Paige O’Connor, cofundadora del programa, afirmó que la campaña está diseñada para que sea vista por adultos y es una herramienta para crear conciencia de los mensajes a los que los menores de edad están expuestos.

La campaña es una cruda demostración de lo grave que es el ciclo de pobreza, drogadicción y violencia no solo en Kansas, sino en todo el país.

Tres videos forman parte de esta campaña llamada “Lecciones de mi barrio”, cada uno tiene una lección tocando un tema delicado y relatado de forma “atractiva para niños”, cual si fuera un programa tipo Plaza Sésamo.

El video relativo a la drogadicción y la crisis de opioides que azota a los Estados Unidos, se titula “Cómo saber si mamá está teniendo una sobredosis”, y enseña a los niños que “mientras no se sacuda y suelte espuma por la boca, no es necesario llamar a la ambulancia”.

El referente a la violencia se llama “Agáchate, esquiva y corre”, y explica cómo sobrevivir a un tiroteo, relatando cómo “no debes ser como Bobby que perdió el control, corrió en círculos y murió”, todo en verso musical.

Y finalmente, el video que habla sobre la pobreza se llama “Qué comer cuando tienes hambre”, y una niña cuenta cómo engañar tu estómago para no sentir hambre cuando no haya comida en casa, pues “los tres empleos de tu mamá no alcanzan y el dinero para comida lo gastó en pagar renta atrasada”.

Lo desgarrador de las lecciones, es que todas vienen de historias reales.

Al final de cada video, y a pesar de la rítmica melodía y tono infantil, una música más seria comienza mientras que en la pantalla se observa el testimonio que dio vida a la lección del video; todas vienen de la vida real y fueron contadas por niños que las padecieron.

Es así como uno, adulto, se da cuenta que los niños aprenden a identificar cuándo su madre tuvo una sobredosis, qué hacer cuando escuchan disparos y a tomar agua para engañar al estómago y hacerle sentir que comieron.

La campaña busca recaudar fondos para la organización, y fue diseñada por una empresa de publicidad VML, aunque la idea original es de Youth Ambassadors.